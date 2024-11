Selenskyj spricht erstmals über zeitweise Gebietsabtretungen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat erstmals eingeräumt, dass sein Land zumindest zeitweise Teile des Staatsgebiets an Russland verlieren könnte. Im Parlament sagte Selenskyj mit Blick auf den 72-jährigen russischen Präsidenten Putin, vielleicht müsse die Ukraine jemanden in Moskau überleben, bis das gesamte Staatsgebiet wiederhergestellt werden könne. Hintergrund sind Spekulationen, dass der gewählte US-Präsident Trump die US-amerikanische Militärhilfe kürzen und sich für ein Einfrieren der Frontlinie aussprechen könnte. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News sagte Selenskyj, ohne die Unterstützung der USA würde sein Land den Krieg verlieren. - Wegen eines möglicherweise bevorstehenden schweren Luftangriffs ist unterdessen die US-Botschaft in Kiew geschlossen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.11.2024 09:15 Uhr