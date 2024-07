Selenskyj gratuliert Trump zur Präsidentschaftskandidatur

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Donald Trump per Telefon zur Nominierung als Kandidat der Republikanischen Partei bei der kommenden Präsidentenwahl in den USA gratuliert. Bei dem Telefonat dürfte es wohl vor allem darum gegangen sein, Kiew weiterhin Hilfe der USA für den Abwehrkampf gegen die russische Invasion zu sichern. Trump hatte im Wahlkampf mehrfach die US-Waffenhilfe an die Ukraine kritisiert. Nun bezeichnete er das Gespräch mit Selenskyj als, wörtlich, "sehr gutes Telefonat". Er wolle als nächster US-Präsident den Krieg beenden, kündigte Trump an, ohne Details zu nennen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 06:00 Uhr