Selenskyj fordert Folgekonferenz für Frieden in der Ukraine

Bürgenstock: Der Ukraine-Konferenz in der Schweiz sollte nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten Selenskyj bald ein zweites Treffen folgen. Entsprechende Vorbereitungen würden nur Monate und nicht Jahre dauern, sagte Selenskyj nach dem Ende des zweitägigen Gipfels von rund 100 Ländern und Organisationen in der Schweiz. In der Abschlusserklärung des Schweizer Treffens sprechen sich die Unterzeichner dafür aus, die territoriale Integrität der Ukraine zu schützen und nach Russland verschleppte Kinder zurückzuholen. Außerdem geht es um den Schutz von Atomanlagen, ungehinderte Getreideexporte und einen Gefangenenaustausch. Das Dokument wurde nicht von allen anwesenden Ländern unterschrieben. Politische Beobachter gegen nicht davon aus, dass die Friedenskonferenz Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg hat, weil Russland nicht eingeladen war. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, Voraussetzung für eine Teilnahme Russlands sei, dass sich Moskau zur UN-Charta bekenne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2024 17:00 Uhr