Selenskyj erwartet Niederlage der Ukraine bei Einschnitten der US-Militärhilfe

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat vor den Folgen einer gekürzten Militärhilfe der USA gewarnt. Wenn die neue Regierung unter Präsident Trump Einschnitte vornehme, werde die Ukraine den Krieg verlieren, sagte Selenskyj einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Trump hatte im Wahlkampf angekündigt, die Hilfe für Kiew massiv zu kürzen. Die USA sind bisher der größte militärische Unterstützer der Ukraine. - Die aktuelle Regierung unter Präsident Biden will nun auch Antipersonenminen zur Verfügung stellen. Das teilte ein US-Beamter mit. Diese sollen mit einer Selbstzerstörungs- oder Deaktivierungsvorrichtung ausgerüstet sein. Erst vor wenigen Tagen hatten die USA der Regierung in Kiew erlaubt, weitreichende Raketen auch gegen Ziele in Russland einsetzen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2024 06:00 Uhr