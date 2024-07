Selenskyj bittet in London um Unterstützung

London: Bei einem Besuch in Großbritannien hat der ukrainische Präsident Selenskyj die westlichen Verbündeten aufgerufen, seinem Land ein wirksames militärisches Vorgehen gegen Russland zu ermöglichen. Dazu gehört nach Auffassung Selenskyjs auch die Option, tief in Russland liegende Ziele anzugreifen. Dies würde der Ukraine helfen, ihre Verteidigung und Stellungen an der Front zu stärken. Als erster ausländischer Staatschef seit dem Amtsantritt von Premierminister Starmer wurde Selenskyj in der Downing Street in London empfangen. Anschließend nahm er an der Sitzung des britischen Kabinetts teil - als erster Staatschef seit 1997. Starmer versicherte, London werde die Ukraine weiter unterstützen, und zwar so lange wie nötig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 18:00 Uhr