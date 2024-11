Selenksyj stellt Bedingungen für Aufgabe besetzter Gebiete

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj ist unter bestimmten Voraussetzungen bereit, von Russland besetzte Gebiete vorübergehend aufzugeben. Im Interview mit dem britischen Fernsehsender "Sky News" sagte Selenskyj, im Gegenzug müsse die NATO den Schutz der von der Ukraine kontrollierten Gebiete garantieren. Die von Russland besetzten Regionen wolle man dann auf diplomatischem Weg zurückerlangen. Die ukrainische Regierung hatte es bisher kategorisch ausgeschlossen, von Russland besetzte Gebiete abzugeben. - Die russische Armee ist in den vergangenen Wochen im Osten des Landes weiter vorgerückt. Medienberichten zufolge will der designierte Sonderbeauftragte der Trump-Regierung, Kellogg, weitere Waffenlieferungen an die Ukraine von der Bereitschaft Kiews zu Friedensgesprächen abhängig machen.

