Secret Service verhindert offenbar weiteres Attentat auf Trump

West Palm Beach: In Florida hat der Secret Service offenbar ein weiteres Attentat auf den früheren US-Präsidenten Trump verhindert. Wie die Behörde mitteilte, konnte ein Agent an Trumps Golfclub in West Palm Beach einen aus dem Zaun ragenden Gewehrlauf erkennen. Daraufhin eröffnete der Agent das Feuer. Der Verdächtige floh zunächst mit einem Auto, wurde kurz darauf aber festgenommen. Zum Zeitpunkt des Vorfalls spielte Trump gerade in wenigen Hundert Metern Entfernung Golf. Im Gebüsch fand man unter anderem ein Sturmgewehr mit Zielfernrohr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.09.2024 01:00 Uhr