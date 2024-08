Sechsstellige Schadenersatzforderung an bayerische Klimakleber

München: Auf bayerische Klimaschutzaktivisten kommen neben strafrechtlichen Ermittlungen auch hohe Schadenersatzforderungen zu. Diese belaufen sich nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur auf hunderttausende Euro. So haben sich vor zwei Jahren in der Alten Pinakothek in München zwei Männer an ein Gemälde von Rubens festgeklebt und damit nach Museumsangaben einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht. Man habe die notwendigen Schritte eingeleitet, diesen ersetzt zu bekommen, hieß es. An Protestaktionen am Münchner Flughafen im Mai und vor anderthalb Jahren entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Wie die Betreibergesellschaft weiter mitteilte, will sie die Forderungen uneingeschränkt eintreiben. Im Übrigen dürfte der Schaden bei den Fluggesellschaften durch Annullierungen um ein Mehrfaches höher sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 15:00 Uhr