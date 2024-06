Sechs Menschen gelten in den Hochwassergebieten Bayerns als vermisst

München: In den Hochwassergebieten in Bayern gelten aktuell sechs Menschen als vermisst. Diese Zahl nannte am Nachmittag ein Sprecher des Innenministeriums. Nach seinen Worten verändert sich die Lage ständig, da Vermisste oftmals wieder auftauchen. Im Allgäu ertrank eine Frau in den Wassermassen. Sie war mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in einen überfluteten Bereich geraten. In den Hochwassergebieten im Freistaat entwickelt sich die Situation von Region zu Region unterschiedlich. Am frühen Nachmittag wurde auch für die Stadt Passau der Katastrophenfall ausgerufen. Dort wurden in der Altstadt mehrere Straßen und Plätze gesperrt. Auch in Regensburg und Ingolstadt beobachten Behörden und Einsatzkräfte die Pegelstände der Donau mit Spannung. Die vielbefahrene Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und München kann wieder genutzt werden. Laut Bahn wurde das Stellwerk im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm repariert. Auf anderen Strecken kommt es weiterhin zu Störungen und Zugausfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2024 16:00 Uhr