Schwimmerin Angelina Köhler verpasst Olympia-Medaille knapp

Zum Sport. In ihrem ersten Olympia-Finale hat Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler eine Medaille knapp verpasst. Die 23-jährige schlug im Endlauf über 100 Meter Schmetterling als Vierte an. Gold ging an Torri Huske aus den USA. Bei den Herren gewann der Franzose Leon Marchand Gold über 400 Meter Lagen. Der deutsche Olympiadebütant Cedric Büssing wurde Achter.- In der Formel 1 hat Mercedes-Pilot George Russell seinen Sieg beim Großen Preis von Belgien nachträglich verloren, weil sein Auto das Mindestgewicht unterschritt. Sieger ist damit Russells Teamkollege Lewis Hamilton.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 22:00 Uhr