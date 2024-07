Schwimmer Märtens holt erstes Gold bei den Olympischen Spielen für Deutschland

Paris: Bei den Olympischen Spielen hat Schwimmer Lukas Märtens das erste Gold für Deutschland geholt. Der 22-jährige Magdeburger gewann die 400 Meter Freistil. Silber und Bronze gingen an Australien und Südkorea. Es ist der erste Olympia-Sieg eines deutschen Beckenschwimmers seit 1988. Über dieselbe Disziplin schlug Isabel Gose als Fünfte mit neuem deutschen Rekord an. Die Herrenstaffel schwamm über 4x100 Meter ebenfalls deutsche Bestzeit. Tennisspielerin Angelique Kerber hat beim Turnier die zweite Runde erreicht. Der Turn-Weltmeister Lukas Dauser aus Unterhaching landete in der Qualifikation am Barren auf Platz fünf und darf damit weiter vom Olympiasieg träumen. Die deutsche Turn-Riege hingegen verpasste das Finale. Heute haben bei den Spielen in Paris vor allem die deutschen Sportschützen und Ricarda Funk im Kanu-Slalom Medaillenchancen. - Am Abend können die Fußballerinnen gegen die USA vorzeitig das Weiterkommen in der Vorrunde klarmachen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2024 06:00 Uhr