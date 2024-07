Schwere Unwetter sorgen in Südbayern für Schäden

Bad Tölz: Starke Regenfälle und Sturmböen haben die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei im Süden Bayerns zu zahlreichen Einsätzen ausrücken lassen. Straßen und Keller seien vollgelaufen, Bäume stürzten um. Verletzt wurde niemand. Bis Mitternacht habe es im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd etwa 230 Einsätze gegeben, teilte ein Sprecher in Rosenheim mit. Bäume seien hier auf Straßen und Gleise gefallen. In Schwaben wurden der Polizei 320 Einsätze gemeldet. Hier waren die Straßen teilweise weiß vor Hagelkörnern. In München musste am Abend das Open-Air-Event "Klassik am Odeonsplatz" abgebrochen werden. Auch sonst sorgte das Unwetter für Probleme. In der Slowakei wurde ein Festivalgelände verwüstet. In Nordrhein-Westfalen berichten Medien über einen Tornado und mehrere umgestürzte Bäume.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2024 06:00 Uhr