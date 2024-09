Schwere Gefechte zwischen Israel und Hisbollah

Beirut: Israel und die Hisbollah-Miliz im Libanon haben sich in der Nacht erneut schwere Gefechte geliefert. Das israelische Militär wehrte dutzende Raketen im Norden des Landes ab. Zuvor attackierte die Luftwaffe nach eigenen Angaben Stellungen der Miliz im Südlibanon. Angesichts der Eskalation wurden am frühen Morgen die Einschränkungen für Bewohner auf den Golanhöhen und in der Küstenstadt Haifa verschärft. Dort darf kein Unterricht mehr stattfinden und Arbeitsplätze nur aufgesucht werden, wenn sich ein Schutzraum in der Nähe befindet. Das US-Außenministerium forderte Staatsbürger auf, den Libanon umgehend zu verlassen. //STOPP// Israel drängt darauf, dass sich die Hisbollah aus dem Grenzgebiet zurückzieht, so wie es eine UN-Resolution vorschreibt. Die Miliz will ihre Angriffe auf Israel erst einstellen, wenn es zu einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen kommt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2024 08:00 Uhr