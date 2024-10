Schwerdtner und van Aken sind neues Führungs-Duo der Linken

Halle: Ines Schwerdtner und Jan van Aken sind zum neuen Führungs-Duo der Linken gewählt worden. 80 beziehungsweise 88 Prozent der Delegierten auf dem Bundesparteitag in Halle stimmten für sie. Die Publizistin und der frühere Bundestagsabgeordnete treten die Nachfolge von Janine Wissler und Martin Schirdewan an, die beide nicht mehr kandidiert hatten. Van Aken zeigte sich in seiner Bewerbungsrede kämpferisch. Unter anderem setzte er sich für eine gerechtere Vermögensverteilung und mehr Solidarität in der Gesellschaft ein. Auf dem Bundesparteitag sprachen sich viele Teilnehmer angesichts der jüngsten Wahlniederlagen dafür aus, das soziale Profil der Linkspartei zu schärfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 20:00 Uhr