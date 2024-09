Schweizer stimmen über Umweltschutz ab

Bern: In der Schweiz stehen heute zwei Volksabstimmungen über die Altersvorsorge und mehr Naturschutz an. Bei dem Referendum zur Altersvorsorge geht es um die sogenannte zweite Säule. Angestellte in der Schweiz haben neben der staatlichen Rente ein persönliches Altersgeldkonto, in das Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzahlen. Die Regierung will den Mindestprozentsatz des Geldes, der jährlich ausgezahlt werden muss, senken. Das sei angesichts der wachsenden Lebenserwartung nötig. Bei der Vorlage zum Naturschutz geht es darum, mehr Flächen zur Stärkung der Biodiversität auszuweisen, damit diese nicht mehr oder nur unter Auflagen genutzt werden können.

