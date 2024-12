Schweiz und EU einigen sich auf Partnerschafts-Abkommen

Bern: Die Europäische Union und die Schweiz haben sich nach jahrelangem Tauziehen auf ein Partnerschafts-Abkommen verständigt. Die Schweizer Bundespräsidentin Amherd und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sprachen von einem Meilenstein für die gemeinsamen Beziehungen. Bislang sind diese in mehr als 120 Einzelverträgen geregelt, die nun durch einen umfassenden Text ersetzt werden sollen. Dazu gehören unter anderem Regeln für freies Reisen, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit. Der Schweiz ging es um einen besseren Zugang zum europäischen Binnenmarkt und um Fördergelder. Im Gegenzug will sie sich dauerhaft verpflichten, in den EU-Fonds für wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt einzuzahlen. Beide Seiten müssen das Abkommen noch ratifizieren.

