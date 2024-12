Schweiz baut neue Hürde für Einkaufstouristen

Konstanz: Die Schweiz will den sogenannten Einkaufstourismus im deutschen Grenzgebiet erheblich einschränken. Vom ersten Januar an soll der Wert von Einkäufen, die steuerfrei eingeführt werden dürfen, halbiert werden. Bisher hatte die Freigrenze bei 300 Franken pro Person gelegen - ab 1. Januar sollen nur noch Waren im Wert von 150 Franken - umgerechnet 160 Euro - steuerfrei ins Land kommen. Bei einem höheren Wert fällt in der Schweiz Mehrwertsteuer an. Schweizer Einzelhändler leiden seit vielen Jahren unter einem solchen "Shopping-Tourismus" in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2024 08:00 Uhr