Schweigegeld-Strafe gegen Trump wird vor Amtsantritt verkündet

New York: Im Schweigegeld-Prozess gegen Donald Trump soll das Strafmaß nun doch noch vor dessen Rückkehr ins Weiße Haus verkündet werden. Das hat der zuständige Richter festgelegt. Im Juni hatte eine Jury ihn schuldig gesprochen, weil er die Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin verschleiert hatte. Die Strafe soll nun am 10. Januar verkündet werden, zehn Tage vor dem Beginn seiner zweiten Amtszeit als Präsident. Trumps Anwälte hatten versucht, den Schuldspruch zu kippen und so die Verkündung der Strafe zu verhindern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr