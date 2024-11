Schuster beklagt Explosion des Antisemitismus in Deutschland

Berlin Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Schuster, hat eine "Explosion des Antisemitismus" in Europa und in Deutschland konstatiert. Den Zeitungen "Main Post" und "Augsburger Allgemeine" sagte er anlässlich seines zehnjährigen Amtsjubiläums, was man heute hierzulande erlebe, hätte er sich 2014 im Alptraum nicht vorstellen können. Die Zahl der Menschen mit antijüdischen Ressentiments liege zwar weiterhin bei etwa 20 Prozent, aber viele, die sich früher nicht getraut hätten, ihre Judenfeindlichkeit offen auszusprechen, trauten es sich jetzt. Es gebe keinerlei Dämme mehr, so Schuster. Er warnte zudem, dass bei einer Regierungsbeteiligung extremer Parteien für Juden ein Leben in Deutschland unmöglich werden könne.

