Schulstart bringt Einzelhandel deutliches Plus

München: Der bevorstehende Schulstart im Freistaat bringt dem Einzelhandel ein deutliches Plus. Der Handelsverband Bayern erwartet Umsätze in Höhe von 112 Millionen Euro. Das wäre ein Plus von rund acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Geschäftsführer des Handelsverbandes, Ohlmann, sagte, auch in schwierigen Zeiten gelte: Beim Schulstart der eigenen Kinder wird der Euro nicht zweimal umgedreht - gerade bei den Erstklässlern. Die Zahlen enthalten dabei nicht nur klassisches Schulmaterial vom Ranzen bis zum Füller, sondern auch Geschenke oder Schultüten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2024 12:45 Uhr