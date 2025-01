Schulleitungen in Bayern arbeiten häufig am Limit

München: Bayerns Schulleitungen arbeiten oft am Limit. Das zeigt eine Umfrage der Erziehungsgewerkschaft GEW. Direktoren und ihre Stellvertreter erscheinen demnach signifikant öfter krank zur Arbeit. Besonders häufig sei das in Grund- und Mittelschulen der Fall. Diese Schularten seien seit Jahren vom Lehrkräftemangel geprägt. 80 Prozent der Befragten gaben an, dass sie oft oder immer den ganzen Tag in hohem Tempo arbeiten. 70 Prozent können selten oder nie ihre Pausenzeiten einhalten. Laut der Gewerkschaft hat die Überlastung der Schulleitungen auch negative Auswirkungen auf die Schülerinnen und Schüler.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 22.01.2025 15:00 Uhr