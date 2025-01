Schulleitungen beklagen mehr Gewalt gegen Lehrkräfte

Stuttgart: Die Gewalt an Schulen nimmt zu. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Verbands Bildung und Erziehung hervor. Der Verbandsvorsitzende Brand spricht von alarmierenden Ergebnissen: Die Gewalt habe in den vergangenen fünf Jahren deutlich zugenommen, sagte er. Befragt wurden demnach 1.300 Schulleitungen. Zwei Drittel von ihnen gaben an, dass Lehrkräfte an ihrer Schule bedroht, gemobbt oder beleidigt werden. Ein Drittel berichtet von körperlichen Angriffen, ebenso viele von Bedrohungen im Internet – wobei die Dunkelziffer in diesem Bereich deutlich höher liege. Mit Blick auf die Prävention gaben drei Viertel der Schulleitungen an, dass eine bessere Personalausstattung helfen könne, aber auch eine Kooperation mit der Polizei oder die Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams.

