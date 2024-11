Schulen beklagen Erziehungsverweigerung der Eltern

Berlin: Der Allgemeine Deutsche Schulleiterverband kritisier Eltern wegen der mangelhaften Erziehung ihrer Kinder. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Verbandspräsident Sven Winkler, Schulen müssten mittlerweile immer mehr Erziehungsarbeit übernehmen. Er könne die Elternhäuser nur bitten, so weit es geht ihren entsprechenden Aufgaben nachzukommen und das nicht nur der Schule zu überlassen. Winkler beklagte, manche Eltern betrachteten Schulen als eine Art Dienstleistungsbetrieb, was sie definitiv nicht seien. Er bedauerte auch ein sinkendes Vertrauen mancher Familien in die Schule als Institution, und dass die schulische Bildung oft an Bedeutung verloren habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2024 07:00 Uhr