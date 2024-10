Scholz zu Gesprächen mit Erdogan in Istanbul erwartet.

Istanbul: Am Mittag wird Bundeskanzler Scholz zu einem Besuch in der Türkei erwartet. Er will sich in Istanbul mit Staatspräsident Erdogan treffen. Nach Angaben der Bundesregierung wird es voraussichtlich um den Krieg in der Ukraine, die Lage im Nahen Osten und das Thema Migration gehen. Scholz wird sich vermutlich dafür stark machen, dass ausreisepflichtige Asylsuchende aus der Türkei leichter abgeschoben werden können. Nach Angaben von Beobachtern erhofft sich Erdogan wiederum Zusagen im Rüstungsbereich. Konkret will das Land 40 Kampfjets vom Typ "Eurofighter" kaufen, die Deutschland mitproduziert. Nach den Beratungen wollen Scholz und Erdogan bei einer Pressekonferenz äußern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 13:00 Uhr