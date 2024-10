Scholz zu Gesprächen mit Erdogan in Istanbul

Istanbul: Bundeskanzler Scholz ist in der Türkei zu Gesprächen mit Präsident Erdogan zu Gast. Themen der Unterredung werden unter anderem die Kriege in der Ukraine und dem Nahen Osten sowie die Migration sein. Der Kanzler will verstärkt abgelehnte Asylbewerber in die Türkei abschieben, laut Bundesregierung sind knapp 16.000 Staatsangehörige von dort ausreisepflichtig. Beim Thema Ukraine könnte die Türkei wegen ihrer guten Beziehungen zu Russland hilfreich sein. Schwierig dürften die Gespräche über die Lage im Nahen Osten werden. Während Deutschland Israel unterstützt, spricht Erdogan von einem "Terrorstaat".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 12:00 Uhr