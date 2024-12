Scholz wirbt bei EU-Gipfel für weitere Militärhilfen

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU sind zu ihrem Gipfel zusammengekommen. Es ist das letzte Treffen dieser Runde, bevor Trump sein Amt als US-Präsident antritt. Bundeskanzler Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass es eine gute Kooperation mit Trump geben werde. Beim Gipfel in Brüssel ist auch der ukrainische Präsident Selenskyj zu Gast. Er warb für eine enge Abstimmung mit dem neuen US-Präsidenten Trump. Nur zusammen könne man Putin stoppen und die Ukraine retten, so Selenskyj. Scholz bat nach eigener Aussage seine EU-Kollegen um weitere Militärhilfen für die Ukraine, etwa bei der Luftverteidigung. Zugleich versprach er, Deutschland werde weiterhin der größte Unterstützer der Ukraine in Europa bleiben.

