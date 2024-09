Scholz will Ukraine-Friedenskonferenz mit Russland

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat sich für eine Ukraine-Friedenskonferenz ausgesprochen, an der auch Russland teilnimmt. Diese solle schon bald stattfinden, sagte er im ZDF. Der Moment sei gekommen, darüber zu diskutieren, wie man aus der aktuellen Kriegssituation zügiger zu einem Frieden in der Ukraine kommen kann, so Scholz. Er sei sich mit dem Präsidenten der Ukraine einig, dass deshalb auch Russland an einer Friedenskonferenz beteiligt sein müsste. Scholz verteidigte seinen Kurs bei der Unterstützung der Ukraine als klar und besonnen. Dass er in der Vergangenheit dabei als zu zurückhaltend kritisiert worden sei, gehöre zu den Problemen, mit denen man heute in der Debatte zu tun habe.

