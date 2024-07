Scholz will an Grenzkontrollen festhalten

Berlin: Reisende müssen sich weiterhin auf Grenzkontrollen an vielen Schengen-Binnengrenzen einstellen. Bundeskanzler Scholz sagte der "Saarbrücker Zeitung", es sei Absicht der Bundesregierung, die deutschen Grenzen weiterhin streikt zu kontrollieren. Das hält er für nötig, um die irreguläre Migration zu begrenzen. Zu viele Migranten könnten keine Asylgründe angeben, die Zahlen müssten runter, so Scholz. Aktuell werden Reisende an den Landgrenzen zu Österreich, der Schweiz, Tschechien und Polen aufgehalten, an der Grenze zu Frankreich nur vorübergehend wegen der Olympischen Spiele.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2024 04:00 Uhr