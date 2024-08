Scholz warnt vor Regierungsbildungen mit der AfD

Bremen: Bundeskanzler Scholz hat bei einem Bürgerdialog Probleme seiner Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP eingeräumt. Die Koalitionsbildung der drei Parteien sei schwer gewesen und es sei schwer geblieben. In der aktuell schwierigen politischen Lage verordnete Scholz seinem Kabinett gutes Regieren und "gutes Benehmen". Mit Blick auf die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen in zwölf Tagen rief der Kanzler die Parteien auf, Regierungen ohne die AfD zu bilden. Zugleich warnte Scholz davor, sich zu sehr mit einem eventuellen Wahlsieg des thüringischen AfD-Landesvorsitzenden Höcke zu beschäftigen. Dieser rede - so Scholz wörtlich - "wie ein Nazi". Damit, dass Höcke Ministerpräsident werde, rechne er trotz der aktuellen Umfragehochs der AfD in Thüringen nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2024 09:15 Uhr