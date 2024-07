Scholz verurteilt Brandanschläge auf französische Bahn

Paris: Bundeskanzler Scholz hat die Brandanschläge auf das französische Schnellzugnetz am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele als nicht hinnehmbar bezeichnet. Bei einem Besuch der Deutschen Botschaft in Paris sagte er, ein solches Fest des Friedens mit Gewalttaten zu stören, könne niemals akzeptiert werden. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht an drei Stellen Brandanschläge auf mehrere Anlagen des französischen Schnellzugnetzes verübt. Dies führte laut der Bahngesellschaft SNCF zu starken Beeinträchtigungen. Unter anderem wurden Signalanlagen angezündet und Kabel durchtrennt. Die Reparaturarbeiten kommen inzwischen voran. Auf der Schnellstrecke von Paris Richtung Südwesten fährt laut SNCF inzwischen wieder jeder dritte vorgesehene Zug. Auf der Schnellstrecke Richtung Norden gibt es noch vereinzelte Ausfälle und Verspätungen. Auf der für den Verkehr von Paris nach Deutschland wichtigen Oststrecke können die Züge zwischen Paris und Nancy/Metz wieder wie vorgesehen fahren. Die Behinderungen werden aber das ganze Wochenende über andauern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.07.2024 17:00 Uhr