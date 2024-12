Scholz verspricht in Kiew Waffen für 650 Millionen Euro

Kiew: Zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren ist Kanzler Scholz in die Ukraine gereist. Heute Früh traf er mit dem Zug in der Hauptstadt Kiew ein. Scholz kündigte ein weiteres Rüstungspaket im Wert von 650 Millionen Euro an. Es soll noch in diesem Monat geliefert werden. Wörtlich sagte Scholz: "Die Ukraine kann sich auf Deutschland verlassen - wir sagen, was wir tun. Und wir tun, was wir sagen." Der Kanzler sieht sich immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, das Land zu zögerlich zu unterstützen. Kritiker fordern seit längerem, deutsche Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Das lehnt Scholz ab, aus Sorge vor einer weiteren Eskalation des Krieges. Die Ukraine steht derzeit besonders unter Druck: Im Osten des Landes erzielt die russische Armee seit Monaten stetig Geländegewinne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2024 09:00 Uhr