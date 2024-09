Scholz verspricht der Ukraine anhaltende Solidarität

Frankfurt am Main: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine weitere Hilfen im Abwehrkampf gegen Russland zugesagt. Scholz schrieb nach einem Treffen mit Präsident Selenskyj in Frankfurt auf X: "Deutschland ist und bleibt der stärkste Unterstützer der Ukraine in Europa." Selenskyj bedankte sich für die Solidarität und bezeichnete sie als die Grundlage für den Kampf seines Landes für die Unabhängigkeit. Um weitere Hilfen für die Ukraine ging es heute auch bei einem Treffen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Dabei versprach Verteidigungsminister Pistorius die Lieferung von zwölf Panzerhaubitzen. Diese haben einen Wert von 150 Millionen Euro. Sechs der Panzerhaubitzen sollen noch in diesem Jahr an die Ukraine gehen.

