Scholz und Özdemir beklagen Wissenslücken zur Schoah

Berlin: Zum 80. Jahrestag der Befreiung des NS-Konzentrationslagers Auschwitz ruft Kanzler Scholz zu mehr Erinnerungskultur auf. Scholz sagte in Zeitungsinterviews, es müsse uns bedrücken, wie viele junge Menschen in Deutschland kaum noch etwas über den Holocaust wüssten. Nach Ansicht des Kanzlers sollten deshalb möglichst viele junge Menschen mit den noch lebenden Zeitzeugen sprechen. Auch Bundesbildungsminister Özdemir beklagt große Wissenslücken bei jungen Leuten. Nach seinen Worten, darf man niemals zulassen, dass die NS-Verbrechen in Vergessenheit geraten. Kürzlich hatte eine Umfrage im Auftrag der Jewish Claims Conference ergeben, dass fast 40 Prozent der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren in Deutschland keine korrekten Angaben zur NS-Zeit machen konnten - etwa, dass bis zu sechs Millionen Juden ermordet wurden. Jeder zehnte Erwachsene kennt demnach die Begriffe Holocaust oder Schoah nicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 09:00 Uhr