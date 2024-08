Scholz und Klingbeil sichern Ukraine weitere Hilfen zu

Chisinau: Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine weitere Hilfe zugesichert. Bei einem Kurzbesuch in Moldau sagte er, Deutschland werde der größte europäische Unterstützer bleiben - so lange, wie das notwendig sei. Darauf könnten sich die Menschen in der Ukraine verlassen. Zuletzt hatten Berichte für Verunsicherung gesorgt, wonach im kommenden Haushalt weniger für Ukraine-Hilfen eingeplant ist. Scholz betonte aber, das Geld werde nur aus anderen Quellen kommen. Unter anderem ist geplant, auf die Zinserträge eingefrorener russischer Vermögen in Europa zuzugreifen. SPD-Chef Klingbeil erklärte in einem Podcast der Bild-Zeitung, sollte das nicht funktionieren, werde Deutschland einspringen.

