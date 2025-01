Scholz und Faeser wollen kein bundesweites Böller-Verbot

Berlin: Bundeskanzler Scholz und Innenministerin Faeser lehnen beide ein bundesweites Böller-Verbot ab. Wie Scholz dem Magazin "Stern" sagte, brauche es zwar ordentliche Regeln - ein Verbot in ganz Deutschland finde er aber, so wörtlich, komisch. Innenministerin Faeser brachte lokale Verbotszonen für Böller und Feuerwerk ins Spiel. Wie gefährlich Pyrotechnik sei, hänge auch davon ab, ob man in dicht bewohnten Städten oder auf dem Land sei, so ihre Begründung. Forderungen nach Konsequenzen aus den teils gewalttätigen Silvesterrandalen kamen erneut vom Deutschen Städtetag. Hauptgeschäftsführer Dedy sagte den "Funke Zeitungen", der Staat dürfe nicht tolerieren, dass eine kleine gewaltbereite Minderheit ganze Stadtteile terrorisiere. Er fordert unter anderem mehr Dash- und Bodycams bei Polizei und Rettungskräften und eine Ausweitung der Grenzkontrollen rund um Silvester.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr