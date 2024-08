Scholz und Biden nehmen Gefangene aus Russland in Empfang

Köln: Nach dem wohl größten Gefangenenaustausch zwischen Russland, Belarus und westlichen Ländern, hat Kanzler Scholz in der Nacht mehrere Freigelassene am Flughafen Köln/Bonn empfangen. Die Unterhaltungen mit ihnen seien sehr bewegend gewesen, sagte der Kanzler. Viele hätten um ihre Gesundheit und auch um ihr Leben gefürchtet. Scholz lobte zudem die internationale Zusammenarbeit. Unter den freigelassenen westlichen Staatsbürgern sind vier Deutsche - zu ihnen gehört der in Belarus zwischenzeitlich zum Tode verurteilte Rico K. In Washington nahm US-Präsident Biden die Heimkehrer in Empfang. Er dankte unter anderem auch Deutschland, das den Austausch durch sein Mitwirken ermöglicht habe. Besonders Kanzler Scholz sei "unglaublich" gewesen. Zu Kritik am Gefangenenaustausch sagte Biden, er glaube nicht an die Idee, Menschen im Gefängnis verrotten zu lassen, weil andere Leute gefangen genommen werden könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2024 09:00 Uhr