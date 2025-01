Scholz spricht sich für Investitionen in Deutschland ein

Wolfsburg: Die SPD hat die heiße Phase des Wahlkampfs eröffnet. Bei einer zentralen Veranstaltung in Wolfsburg warf Bundeskanzler Scholz der Union unehrliche Wahlkampfversprechen vor. Spitzenkandidat Merz sage nicht, wie er Zusagen von 100 Milliarden Euro gegenfinanzieren wolle. Die SPD will den Erhalt und die Stärkung der Industriearbeitsplätze in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs stellen. Sie plant einen "Made-in-Germany"-Bonus, damit Unternehmen wieder mehr in Deutschland investieren.

