Scholz spricht mit Lindner im Kanzleramt

Berlin: Angesichts der Krise in der Ampel-Koalition hat Bundeskanzler Scholz am Abend mit Finanzminister Lindner beraten. Details des Gesprächs sind nicht bekannt. Hintergrund dürfte Lindners Konzept für eine Wirtschaftswende sein: In einem umfassenden Papier fordert er unter anderem, Steuern für Unternehmen zu senken, Sozialleistungen zu streichen und Klimaziele zu verschieben. Grüne und SPD lehnen das ab. In den nächsten Tagen sind mehrere Treffen von Scholz und Lindner gemeinsam mit Wirtschaftsminister Habeck geplant. Das erste soll heute Abend stattfinden. Am Mittwochabend kommt der Koalitionsausschuss im Kanzleramt zusammen, um über die gemeinsame Zukunft zu beraten. SPD-Chef Klingbeil sprach am Abend der ARD von einer Woche der Entscheidungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 09:00 Uhr