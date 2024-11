Scholz spricht mit Industrie über Standortprobleme

Berlin: Vor dem Hintergrund einer anhaltenden Wirtschaftsflaute hat sich Kanzler Scholz mit Vertretern von Industrie und Gewerkschaften getroffen. Es geht um die Frage, wie der Standort Deutschland gestärkt werden kann. Etwa durch bessere Produktionsbedingungen mit günstigeren Energiepreisen und verlässlichen Netzentgelten. Die Erwartungen an das Treffen sind allerdings gedämpft, da Scholz nach dem Ampel- Aus keine Mehrheit im Bundestag hat. Derweil hat auch die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für Deutschland zurückgeschraubt, wie es zuvor schon die Wirtschaftsweisen getan haben. Brüssel rechnet demnach mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,1 Prozent. Im Mai war die EU-Kommission noch von einem leichten Wachstum ausgegangen. Besser sehen die Erwartungen für die gesamte Eurozone aus: Da rechnet die EU-Kommission in diesem Jahr unverändert mit einem Wachstum von 0,8 Prozent.

