Scholz sieht in deutschem Einwanderungsrecht "historische Chance"

Bremen: Bundeskanzler Scholz hat erneut die Bedeutung eines modernen Einwanderungsrechts für die deutsche Wirtschaft hervorgehoben. Bei einer Einbürgerungsfeier für elf neue deutsche Staatsbürger im Rathaus der Hansestadt sagte der SPD-Politiker, ein erfolgreiches Einwanderungsland zu sein, verschaffe der Bundesrepublik eine historische Chance. Für die Einführung neuer Vorschriften für Einbürgerungen in Deutschland durch die Ampel-Koalition ist es aus Sicht des Kanzlers höchste Zeit gewesen. Die Reform ermögliche es nun, genügend Arbeitskräfte zu gewinnen und auch in Zukunft ein wachsendes Land zu bleiben, so Scholz. Seit Juni ist das entsprechende Gesetz in Kraft. Es sieht im Kern vor, dass Ausländer schon nach fünf statt wie bisher acht Jahren Anspruch auf einen deutschen Pass haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2024 18:15 Uhr