Scholz pocht auf Ausbau der Elektromobilität in Europa

Rüsselsheim: Bundeskanzler Scholz hat zum Festhalten am klimapolitischen Kurs der EU im Verkehrssektor aufgerufen. Bei einer Feier zum 125-jährigen Firmenjubiläum des Autobauers Opel sagte er in Rüsselsheim, es gebe keine Alternative dazu, ab 2035 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Wer das jetzt zurückdrehen will, gefährdet nach den Worten des Kanzlers nicht nur alles bereits Erreichte, sondern auch Deutschlands zukünftigen Wohlstand als Industrienation. Opel hat sich vorgenommen, ab 2028 nur noch Elektroautos auf den Markt zu bringen. Daran hält die Tochter des französisch-italienischen Konzerns Stellantis fest - trotz der zuletzt gesunkenen Nachfrage nach E-Autos.

