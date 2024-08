Scholz legt am Anschlagsort in Solingen eine weiße Rose ab

Solingen: Drei Tage nach dem tödlichen Messerangriff hat Bundeskanzler Scholz in der nordrhein-westfälischen Stadt der Opfer gedacht. Nach einem Austausch mit Oberbürgermeister Kurzbach besuchte Scholz gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Wüst und Innenminister Reul den Ort des Anschlags vom Freitagabend und legte dort eine weiße Rose ab. In Kürze wird von allen drei Politikern ein Pressestatement erwartet. In der Politik hat der offenbar islamistisch motivierte Anschlag eine Debatte über die Folgen ausgelöst. Mehrere deutsche Politiker drängen auf härtere Maßnahmen in der Migrationspolitik. Im Raum stehen Forderungen nach einem schärferen Asylrecht, einem schärferen Waffenrecht und dauerhaften Grenzkontrollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 11:00 Uhr