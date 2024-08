Scholz kommt zum Kondolenzbesuch nach Solingen

Solingen: Drei Tage nach dem Messerangriff kommt Bundeskanzler Scholz am Vormittag nach Solingen. Er wird begleitet vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst. Im Mittelpunkt steht ein kurzer Gedenkakt für die Opfer des Anschlags. Anschließend ist ein Gespräch mit Einsatzkräften geplant. Bei dem Messerangriff am Freitag waren drei Menschen getötet und acht weitere verletzt worden, vier von ihnen schwer. Nach Angaben der Ärzte schwebt mittlerweile keiner mehr in Lebensgefahr. In der Stadt hatten gestern verschiedene Organisationen zu Demonstrationen aufgerufen. Bei der Kundgebung einer linken Gruppierung kam es zu Ausschreitungen mit den Sicherheitskräften, nachdem einige Teilnehmer eine Polizeikette durchbrochen hatten. Die Beamten mussten daraufhin Schlagstöcke einsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 06:00 Uhr