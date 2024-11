Scholz hält weiter an Kanzlerkandidatur fest

Berlin: Die SPD-Führung lässt sich mit der öffentlichen Nominierung ihres Kanzlerkandidaten weiter Zeit. Nach einer Schaltkonferenz des Parteivorstands am Abend sind keine Neuigkeiten nach außen gedrungen. Zuletzt hatte die Diskussion über die Kanzlerkandidatur immer mehr an Fahrt aufgenommen: Vor allem auf Kommunal- und Landesebene waren SPD-Politiker auf Distanz zu Scholz gegangen und hatten sich für Verteidigungsminister Pistorius als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Hintergrund sind dessen bessere Umfragewerte. Scholz selbst hält an seiner Kandidatur fest: Er hat am Abend in der ARD noch einmal bekräftigt, dass er für seine Partei in den Wahlkampf ziehen will. Scholz sagte wörtlich: "Die SPD und ich wollen gemeinsam gewinnen."

