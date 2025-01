Scholz fordert von EU-Kommission mehr Impulse

Berlin: Bundeskanzler Scholz fordert von der EU-Kommission mehr Maßnahmen, um die Wirtschaft und die Innovationskraft in der Europäischen Union zu stärken. Der Süddeutsche Zeitung liegt ein Brief von Scholz an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen vor. Darin schreibt er, es brauche dringend gemeinsame europäische Impulse, um Bürokratiekosten zu senken und die Innovationsfähigkeit unserer Unternehmen zu erhöhen. Strategische Abhängigkeiten müssten verringert und die EU in weiteren Schlüsselsektoren an die Weltspitze gebracht werden. Der Kanzler fordert außerdem beim Klimaschutz eine pragmatische Balance zwischen der Sicherung von Arbeitsplätzen, einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft und Klima-und Umweltzielen. So seien etwa die Vorgaben für grünen Wasserstoff zu streng. Und Scholz ruft die EU auf, kurzfristig Kaufimpulse für E-Autos zu schaffen, um die Automobilindustrie zu stärken.

