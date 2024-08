Scholz empfängt freigelassene Gefangene am Flughafen Köln/Bonn

Köln: Bundeskanzler Scholz hat die Ankunft der bei einem Austausch zwischen Russland und dem Westen freigelassenen Gefangenen am Flughafen Köln/Bonn am späten Abend bestätigt. Er bezeichnete den Austausch als richtige Entscheidung und einen besonderen Moment. Wenn man Zweifel hatte, dann verliere man die nach dem Gespräch mit denjenigen, die jetzt in Freiheit sind, so Scholz. Er lobte auch die internationale Zusammenarbeit bei der Operation. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht von einem Moment großer Freude. Auf der Plattform X schreibt sie, sie begrüße die Freilassung unschuldiger Bürger aus der EU und den USA sowie aufrichtiger russischer Demokraten, die in Russland gefangen gehalten wurden. Der Kreml tauschte sie gegen verurteilte Kriminelle und Mörder aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2024 03:00 Uhr