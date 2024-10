Scholz drückt bei Verhandlungen über EU-Indien-Freihandelsabkommen aufs Tempo

Neu Delhi: Die deutsche und die indische Regierung machen sich für ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien stark. Bei Regierungskonsultationen in Neu Delhi forderte Kanzler Scholz mehr Tempo und erklärte, er erwarte eine Einigung eher in Monaten als in Jahren. Es gebe ein enormes Potenzial für Handel und Investitionen zwischen beiden Seiten. Die Gespräche über ein Freihandelsabkommen hatten schon 2007 begonnen, wurden dann aber auf Eis gelegt und erst vor zwei Jahren wiederaufgenommen.

