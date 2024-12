Scholz bremst in Debatte über Rückkehr syrischer Migranten

Berlin: In der Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen hat sich Bundeskanzler Scholz zurückhaltend geäußert. Scholz sagte in den ARD-Tagesthemen, die Situation in dem Land sei noch „sehr, sehr gefährlich“. Man müsse jetzt dafür sorgen, dass die Chance nicht verstreiche, dass in Syrien eine Demokratie entstehe und die Menschen unterschiedlicher Religionen gut zusammenleben könnten. Die Gewerkschft Verdi warnt vor Rückführungen im großen Stil. Dies sei gegen die Interessen der Menschen und auch gegen die Interessen der Arbeitswelt, so Verdi-Chef Werneke. Politiker der Union sowie von AfD und dem BSW hatten sich für eine möglichst rasche Rückkehr syrischer Flüchtlinge ausgesprochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.12.2024 03:00 Uhr