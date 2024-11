Scholz beruft mehrere Treffen mit Habeck und Lindner ein

Berlin: Bundeskanzler Scholz hat den Streit in der Koalition offensichtlich zur Chefsache gemacht. Wie mehrere Medien berichten, will sich Scholz von morgen an mehrere Male mit Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner treffen, um Streitfragen auf höchster Ebene zu klären. Am Mittwoch will dann der Koalitionsausschuss in größerer Runde klären, wie das Haushaltsloch gestopft werden kann und ob man die Wirtschaftskrise mit einer gemeinsamen Strategie bekämpfen will. Habeck und zuletzt Lindner haben eigene Konzepte vorgelegt. Scholz entwirft gerade mit Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften einen "Pakt für die Industrie". Besonders das Wirtschaftspapier Lindners ist von den Koalitionspartnern kritisch aufgenommen worden. SPD-Chefin Esken hat öffentlilch Zweifel geäußert, ob die Koalition bis September 2025 besteht.

