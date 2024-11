Schoigu ruft zu Verhandlungen über Ende des Ukraine-Kriegs auf

Moskau: Nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA hat Russland den Westen zu raschen Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine aufgerufen. Der Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrats, Schoigu, sagte, der Westen sollte akzeptieren, dass die Lage auf dem Schlachtfeld für die Ukraine nicht günstig sei. Er stehe damit vor der Wahl, Kiew weiter zu finanzieren und die ukrainische Bevölkerung - Zitat - zu vernichten, so der Ex-Verteidigungsminister, oder er erkenne die aktuellen Realitäten an und beginne Verhandlungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.11.2024 11:45 Uhr